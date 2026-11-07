İstanbul'da trafik kavgası: Aracından indi, camı yumrukladı
07.11.2026 11:59
Yaşananlar çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'da trafikte yaşanan yol tartışması kavgaya dönüştü. Araçtan inen sürücülerden biri, diğer aracın camını yumrukladı.
İstanbul'da yol verme tartışmasında aracından inen sürücü, diğer aracın camını yumrukladı.
Olay, dün öğle saatlerinde Zeytinburnu'ndaki Litros Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Kendisine küfredildiğini öne süren kadın otomobilinden inerek diğer sürücünün yanına gitti. Aracından inmeyen sürücüye bağırarak "Devletten büyük mafya yok." diyen kadın, aracın camına yumrukla vurdu.
Çevredekilerin araya girerek uyarılarda bulunması üzerine araçtaki sürücü aşağı inmedi. Kadın bir süre daha tepkisini sürdürdükten sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.