İstanbul'da trafik kavgasında kaza: Kapıyı açmak istedi, yere düştü

İstanbul Kağıthane'de trafik tartışması sırasında, bir sürücü diğer aracın kapısını açmak istediği sırada yere düştü.

Olay, dün saat 09.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 NMG 536 plakalı araçla seyir halinde olan Muhammed Yağız Ö. ile 34 GZG 696 plakalı otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Birkaç kez ani fren yaparak trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsü, kırmızı ışığa geldiğinde aracından indi.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Muhammed Yağız Ö.'ye hakaret ve küfür eden, aracın da kapısını zorlayarak açmaya çalışan sürücü dengesini kaybederek yere düştü.

Olayın ardından Muhammed Yağız Ö. oradan uzaklaştı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından emniyete giden sürücüler birbirlerinden şikayetçi oldu.

Muhammed Yağız Ö. ifadesinde, "Benim önümde ani fren yapınca ben de video kaydı almaya başladım. Video kaydına başlayınca araç sürücüsü önümde iki defa ani fren yaptı. Bende kişiyle uğraşmamak için sağ şeride geçerek bu kişiden uzaklaştım. Fakat sürücü benim arkamdan gelerek beni taciz etmeye başladı." dedi.

Diğer sürücünün ışıklarda, aniden önünde durduğunu söyleyen Muhammed Yağız Ö., Bu kişi kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı zorladı, yeşil yandığı için ben kişiyle daha çok mülaki olmamak için hareket ettim. Bu esnada kapı kolunu zorladı. Benim peşimden koşmaya başladı. Aracın camına bir kaç kez vurdu ve yere düştü. Ben yoluma devam ettim." ifadelerini kullandı.