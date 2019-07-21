Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen panelvan minibüs, Nişantepe mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.



Geçtiği ters şeritte ilerleyen minibüs bu sırada karşı yönden gelen panelvan minibüse çarptı, bir süre daha ilerledikten sonra yol kenarındaki trapez kanala düşerek, durabildi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı, trafik akışı kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.



34 FL 0813 plakalı minibüste bulunan Serhat Ak ile Sefa Üdül olay yerinde hayatını kaybederken, aynı minibüsteki 1'i ağır 3 yaralı, ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar, Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Ak ve Üdül'ün cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.



Minibüs şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

