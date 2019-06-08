İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Edirne istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle içinde bir ailenin bulunduğu hafif ticari araç yola savrulurken, diğer otomobil de bariyerlere çarparak durabildi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, 5'i çocuk 10 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı.



Yaralılardan 2'sinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.



Öte yandan, "makas atarak" ilerlediği öne sürülen otomobilin sürücüsünün, kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle yolda bir süre araç trafiği yoğunluğu oluştu.



Kazaya karışan araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yaptığı yol temizliğinin ardından trafik akışı normale döndü.

