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İstanbul'da trafik kilit. Yoğunluk yüzde 89'a çıktı

03.11.2026 18:06

Son Güncelleme: 03.11.2026 18:09

İstanbul'da trafik kilit. Yoğunluk yüzde 89'a çıktı
Anadolu Ajansı

İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunlu arttı.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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İstanbul'da iş çıkışı saatlerinde sağanak yağış etkisi olması trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da iş çıkışı saatleri ve sağanak yağışın etkisi göstermesi nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu haritasına göre saat 18.00'da kent genelinde yoğunluk yüzde 89' yükseldi. 

Resmi Kurum

İstanbul trafiği, iş çıkışı saatlerinde kırmızıya büründü.

VALİLİKTEN YARIN İÇİN UYARI

 

Öte yandan İstanbul Valiliği, yarın sabahtan itibaren etkili olacak sağanak yağış için uyarıda bulundu.

 

Valiliğin açıklamasına göre 04.11.2026 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

 

Açıklamada, “Rüzgârın; öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.