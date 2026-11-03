İstanbul'da trafik kilit. Yoğunluk yüzde 89'a çıktı

VALİLİKTEN YARIN İÇİN UYARI

Öte yandan İstanbul Valiliği, yarın sabahtan itibaren etkili olacak sağanak yağış için uyarıda bulundu.

Valiliğin açıklamasına göre 04.11.2026 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Açıklamada, “Rüzgârın; öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.