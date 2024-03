İstanbul'da trafik sorunu nasıl çözülecek? Murat Kurum'dan açıklama

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Haber Global'de yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu oldu.

Yaklaşan yerel seçimle ilgili konuşan ve yapacağı projeleri anlatan Kurum, İstanbul trafiği ile ilgili çözüm önerilerini de dile getirdi.

İstanbul'da metro hattını iki katına çıkaracaklarını söyleyen Kurum, kara yolu ile alakalı da alternatif yollar açacaklarını ifade etti.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Korku filmlerini aratmayacak görüntüler görüyoruz metrobüs duraklarında, otobüslerde, yollarda. İnsanımız artık kendileri için çalışan çabalayan birilerini istiyor. Sahada gördüğümüz bu. İstanbul gibi aziz bir şehre hizmet etmek, bunun için yola çıkmak bizim için bir gurur meselesi olacak. Gençliğimizle, bu motivasyonla sahadayız.



"OCAK YANMIYORDU" ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Sınıfta böyle şımarık çocuklar olur ya. Şımarık, laf ebesi denebilecek kişiler vardır. Orada biz gençlerle bir araya gelmişiz, hem onları dinliyoruz, hep beraber sahur yapıyoruz. Bununla mutlu olan yok, ocak yandı, yanmadı... Demek ki o kadar becerikliyim ki ocağı yakmadan da menemen pişirebiliyorum. Bunlar israfa alışmış ya, bütün ocakların yanması gerekiyor. Çok güzel de pişirdik yedik. Sandığa gidip gitmemek arasında kararsızlığı olan bir gencimiz vardı o gün orada, ben de ona şunu söyledim, "Siz bu ülkenin karar vericilerisiniz. Buradaki takdiriniz çok önemli. Gelecek sizin geleceğiniz. Kötü gidişata dur diyecek son nesil sizlersiniz." İkna ettim onu, bizden yana oyunu kullanacak.



"İMAMOĞLU ŞU AN İSTİFA ETMELİDİR"

Muhalefet bizi yapacağımız işlerle ilgili eleştiremiyor. Tek konuştukları ne; şurada gaf yaptı, burada şöyle söyledi. Aslında en büyük gafı kendileri yapıyor. Sırtında küfesi boş, yaptığı bir iş yok, 5 seneyi boşa geçirdi. İstanbulluları üzdüler, kırdılar. Bu bir yerel seçim, yerel seçim hizmet seçimidir. Bu azmi ve gayreti gösteremiyorlar. Her şeyi biz biliriz anlayışı İstanbul'un ihtiyacı olan bir anlayış değil. İstanbul'da yaşayan gençlerin umudu olmak zorundasınız. İnsanlar trafikte 3 saatte işe gidiyorsa dönüp aynaya bakmak zorundasınız. "Algıyla 5 seneyi geçirdim yine algıyla devam ederim." Yok öyle yağma. Siz evinize gideceksiniz, gidemiyorsunuz. Bırakın yeniden aday olmayı, şu an istifa etmelidir. Ben böyle bir durumda olacağım, bir dakika oturmam orada. Çözüm ne? Yatırım, toplu ulaşım.

"HANİ HER ŞEY GÜZEL OLACAKTI?"



Depremle ilgili çalışmayalım, ulaşımla ilgili çalışmayalım, müsilaj devam etsin, Marmara kirlensin, içme suyu noktasında İstanbul'a bir damla yeni kaynak getirmeyelim, sahipsiz hayvanlar sokakta gezmeye devam etsin, çözüm bu yani öyle mi? Sen bu şehri yöneten belediye başkanıysan bunlara çözüm getirmek zorundasınız. Metrobüslerin yandığı, her gün arıza yaptığı bir İstanbul'u görüyoruz. Vaat vermesini biliyor. E ne oldu bugün? 5 senedir hani bu sıkıntıları aşacaktık. Yeşil alan yapacaktın hani, hani her şey güzel olacaktı? İstanbul'da güzel olan bir şey söyleyin.



"İSTANBUL'DA KAYBEDEN KİMSE OLMAYACAK"

46 bin afet konutu yapmışız, gelmişiz. 80 tane tarihi meydanın ihyasını yapmışız. Ben size seçim sonucu açıklayayım, 31 Mart'ta onlar ne derse desin biz kazanacağız. Tüm İstanbul sevinecek, kaybeden kimse olmayacak. Gençlerimiz, kadınlarımız sevinecek.



GAZZE SORUSU ELEŞTİRİSİ

O programda ister istemez sunucularımız böyle olaylarla karşılaşıyor. Bir kızımız Gazze ile ilgili soru soracaktı. Moderatör müdahale etti bu programın içeriği böyle değil diye. Kızın sorusunu da merak ettim hem de üzüldüm. Kızı çağırdık, sordu sorusunu, ben de cevapladım. "31 Mart'ta kazandığımızda Gazzeli çocuklarımız da sevinecek" dediğim için rahatsızlık duyuyorlar, duymaya devam etsinler. Her zaman mücadele edeceğiz. Yarı zamanlı belediye başkanı hemen TIR dorsesinin arkasına geçip poz veriyor. Şimdiye kadar aklın neredeydi? Ben neysem oyum, rol yapmayacağım.



İSTANBUL'DA ULAŞIM SORUNU

2024'te trafikteki seyahat süresi 64 dakikaya geldi, biz bunu 39 dakikaya düşüreceğiz. Hedefimiz mevcut metro hattını 2 katına çıkarmak, İstanbul'un her bir ilçesine metro ulaşımını sağlamak. Metrobüs güzergahındaki yükü önce bir alacağız. Belki şehrin içinde yine trafik olacak ama metro alternatifi olacak. Paris'te de trafik var, New York'ta da trafik var ama insanlar ulaşımı metro ile sağlıyor. Kara yolu ile alakalı alternatif yollar açacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına 122 kilometre tünel yapacağız, hani onların beton döktüğü tüneller var ya. Mahmutbey kavşağını çözmek zorundayız, her gün 2 saat çile çekiyor vatandaşlar ve bunu izleyen bir belediye başkanı var. İSPARK zarar eden bir kurum haline geldi. Toplu ulaşıma yakın yerlere otopark yapacağız, insanlarımız otoparka aracına koyup metroya metrobüse binecek. İSPARK'ları ilk yarım saat ücretsiz yapacağız.



KENT LOKANTASI ELEŞTİRİSİ

11 tane Kent Lokantası yapmışlar, marifetmiş gibi anlatıyorlar. Fatih Belediyesi 16, Pendik Belediyesi 11, hepsinin sosyal tesisleri var. Ben 2 günde açarım, yine söylüyorum. Kadir ağabey zamanında 500 bin kişiye ücretsiz yemek veriyorduk, ücretli verdiği yemeği marifet gibi anlatıyor. Biz ihtiyaca koşan bir anlayışız. Ücretsiz yemek dağıttığımız yerde ücretli yemek dağıtır hale gelmişsin, marifetmiş gibi anlatıyorsun. 7 gün 24 saat hizmet veren kreşler açacağız. Biz senin gibi süt dağıttığımız işi davulla zurnayla anlatmıyoruz.

31 Mart akşamı Saraçhane'ye gelip bu israfın hesabını tek tek soracağız. Neyi başardı? İstanbul'u bitirmeyi başardı.