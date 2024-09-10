İstanbul'da trafik yoğunluğu: Durma noktasına geldi

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.



Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.



Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde araçlar ağır ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Zincirlikuyu'ya kadar da trafik yoğunluğu yaşanıyor.



İşe ve okula gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar zaman zaman Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda yoğunluğa neden oluyor.



D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor. Beylikdüzü istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor. Bu mevkideki metrobüs durağında ise yolcu yoğunluğu yaşanıyor.



Avcılar ve Küçükçekmece'de Ankara yönünde trafik yoğun seyrediyor. Cevizlibağ'da Topkapı istikametinde de trafik yoğunluğu oluştu.



Basın Ekspress Yolu'nda çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, Yenibosna mevkisinde D-100 kara yolunda da yol çalışması nedeniyle yoğunluk gözleniyor.



D-100 kara yolu Bakırköy mevkisinden Beylikdüzü yönünde de araçlar ağır ilerliyor, Ankara istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor. İncirli metro ve metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşanmıyor.



Mahmutbey Gişeleri mevkisinde ise trafik yoğunluğu gözlenmedi.

