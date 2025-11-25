İstanbul'da trafik yoğunluğu erken başladı

25.11.2025 16:18

İstanbul'da trafik yoğunluğu erken başladı
Resmi Kurum

NTV - Haber Merkezi

İstanbul'da iş çıkış trafiği erken başladı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 16.10'da yüzde 70'i aştı.

İstanbul'da akşam trafiği bugün erken başladı.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerine göre; saat 16.10 itibarıyla Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 76, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 67 olarak ölçüldü.

 

Mesai çıkışının yaklaşmasıyla birlikte D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

 

GALATASARAY MAÇI VAR

 

Megakentte bu akşam Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı da var.

 

Sarı-kırmızılı ekibin Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geleceği maç saat 20.45'te başlayacak.

 

Mücadele öncesinde yoğunluğun Seyrantepe ve çevresinde daha da artması bekleniyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram