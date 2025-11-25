İstanbul'da trafik yoğunluğu erken başladı

İstanbul'da akşam trafiği bugün erken başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerine göre; saat 16.10 itibarıyla Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 76, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 67 olarak ölçüldü.

Mesai çıkışının yaklaşmasıyla birlikte D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

GALATASARAY MAÇI VAR

Megakentte bu akşam Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı da var.

Sarı-kırmızılı ekibin Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geleceği maç saat 20.45'te başlayacak.

Mücadele öncesinde yoğunluğun Seyrantepe ve çevresinde daha da artması bekleniyor.