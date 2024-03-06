İstanbul’da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 80’e ulaştı

İstanbul’da yer yer etkisini sürdüren yağmur ve birçok noktada meydana gelen trafik kazaları nedeniyle trafik sabah saatlerinde durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 ulaşırken, ana arterlerde ve köprülerde yoğunluk gözlendi. Saat 11. 00 itibariyle trafik yoğunuğu yüzde 56'ya geriledi.

İstanbul’da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 80’e ulaştı

'da sabah saatlerinde başlayan yağış ve kentin bazı noktalarında meydana gelen kazaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

İşlerine ve okullarına gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı. D-100 Karayolu Kartal mevkiinde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Bahçelievler mevkiinde, Ankara istikametinde yağmurun da etkisiyle trafik durma noktasına geldi.

Saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Saat 11.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56'ya geriledi.

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