İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü

İstanbul genelinde sabah başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor. Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.50 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.



D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yolları ile ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yağış etkili olurken, D-100 Karayolu Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor.

D-100 Karayolu'nda Bahçelievler'den başlayan trafik Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy'de devam ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Yolun Edirne istikametinde ise trafiğin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayarak Beylikdüzü'ne kadar akıcı seyrettiği, bazı yerlerde ise durma noktasında olduğu gözlendi.

TEM Otoyolu'nda da Gaziosmanpaşa Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bağcılar Esenyurt arasında trafik ağır ilerlerken, Eminönü'nden Ortaköy'e kadar olan sahil yolunda da yoğunluk oluştu.



Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara yönünde başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli çıkışından başlayarak Maltepe'ye kadar devam ediyor.



TEM otoyolunda çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken Ankara istikametinde Acıbadem ayırımından başlayan sıkışıklık Çamlıca gişelere kadar sürüyor. Şile yolu Ümraniye ve Tepeüstü mevkilerinde de trafikte yoğunluk yaşanıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 18.10 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.

