İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da öğleden sonra etkisini artıran sağanak trafik yoğunluğuna neden oluyor. İBB haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da öğleden önce başlayan yağmur, akşama doğru etkisini artırdı. 

Kentin büyük bir bölümünde şiddetli yağış etkili oluyor. Sağanak kentin trafiğini de olumsuz etkiledi.

Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de yoğunluk var.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı - 1

D-100 kara yolunda Cevizlibağ ile Çağlayan mevkilerinde her iki yönde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İBB'nin haritasına göre; 17.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Trafik yoğunluğunun mesai bitiminde daha da artması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...