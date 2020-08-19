İstanbul'da trafikte at yarışı oynayan taksicinin ehliyetine el konuldu

İstanbul Bahçelievler’de bir taksi sürücüsü, trafikte seyir halindeyken at yarışı oynamış, müşterisi ise o anları kaydedip sosyal medyada paylaşmıştı.

Olayın medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti.

Görüntüleri inceleyen polis, taksinin plakasını ve araç sürücüsünün M.S. olduğunu tespit etti. Adresi tespit edilen taksici sivil trafik polisi tarafından gözaltına alındı.



EHLİYETİNE EL KONULUP PARA CEZASI KESİLDİ



Şubeye götürülen sürücüye ''Saygısız araç kullanmak” ve “Belediye ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak” maddesinden toplamda bin 360 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti, sağlık şartları yerine getirinceye kadar geçici süreyle iptal edildi.

Şubede işlemleri tamamlanan sürücü, “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden işlem yapılmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi'ne teslim edildi.

TAKSİCİ İLE TURİSTİN ÜCRET KAVGASI KAMERADA (ARŞİV)