İstanbul'da trafikte baltalı saldırı

İstanbul'un Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde akşam saatlerinde iddialara göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Sürücüler, araçlarından inerek yolda kavga etmeye başladı.
Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı sırada, sürücülerden biri, aracından aldığı baltayla tartıştığı sürücünün kafasına vurdu
Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona ererken baltalı sürücü otomobiline binerek uzaklaştı.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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