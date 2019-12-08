İstanbul'da trafikte 'drift' atan şüpheli gözaltında

İstanbul'da trafiği kapatarak drift yapan şüphelilerden biri gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliye yaklaşık 5 bin para cezası verilirken ehliyetine de 2 ay el konuldu. Şüphelinin tanınmamak için plakayı Türk bayrağı ile kapattığı da bilgiler arasında.

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İstanbul Arnavutköy'de asker uğurlama törenindeki drift görüntülerinin sosyal medyada infial yaratmasının ardından gözaltı kararı geldi. 

Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, geçen pazartesi günü Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyundaki bazı araç sürücülerinin yolu trafiğe kapatıp tehlikeli araç kullanmalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı. 

Görüntüleri inceleyen polis, araç sürücü İbrahim D'yi dün öğlen saatlerinde gözaltına aldı.

Şüpheli, hakkında adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Sürücü İbrahim D.'ye drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Ayrıca araç sahibi Ferhat Ç.'de gözaltına alındı.

Ferhat Ç.'ye herhangi bir işlem yapılmadı.

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