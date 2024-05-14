İstanbul'da trafikte levyeli saldırı

İstanbul'da bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer sürücünün aracının dikiz aynasını levyeyle kırdı. 2 bin lira ceza kesilen saldırgan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da trafikte levyeli saldırı

İstanbul'da Büyükdere Caddesi Maslak mevkiinde dün akşam saatlerinde trafikte seyir halindeki iki sürücü bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından aracı takip eden öfkeli sürücü, diğer sürücünün aracının dikiz aynasını seyir halindeyken levye ile kırdı.

O anlar sosyal medyada olurken, görüntülere ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu A.E. isimli sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Sürücüye "saygısızca araç kullanmak" suçundan 690 lira, "iki şeridi birden kullanmak" suçundan 690 lira, "taşıt yolunda duraklamak" suçundan 690 lira olmak üzere toplam 2 bin 70 lira idari para cezası uygulandı.

Yakalanan şahıs hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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