İstanbul'da trafikte "yol verme" kavgası

"BUNUN GİBİ MAGANDALAR TRAFİKTEN MEN EDİLSİN"



Saldırıya uğrayan Muhammed Ali Ertekin yaşadıklarını anlattı. Ertekin, "Haliç Köprüsünde sağ şeritte seyrederken, bir araç emniyet şeridinden önüme kırdı. Yaklaşık 100 metre ileride el kol hareketi yaparak neden yol vermiyorsun dedi. Bende 'senin sağdan geldiğini görmedim' dedim. Önümü kestiler baktım bu insanlar kötü insanlar yoluma devam ettim." dedi.

Tartıştığı kişilerin Vatan Caddesi'ne kadar kendisini takip ettiğini söyleyen Ertekin, "Bu sefer araçtan inerek kapımı açtılar. Beni darp etmeye başladılar. Ben olayın daha fazla büyümemesi için aracımdan inmedim hiçbir şekilde. Bu şehir magandası beni ve aracımı darp etti. Aynalarımı kırdılar, camımı patlattılar, plakamı söktüler." diye konuştu.

Kendilerinden şikayetçi olduğunu belirten Ertekin, "Git nereye şikayet edersen et diyerek hakaretler ettiler. Ben de gerekli mercilere şikayette bulunmaya geldim. Bu ve bunun gibi magandaların trafikten men edilmesi için elimden geleni yapacağım. Cep telefonum ile görüntü çektim. Aslında birkaç dakika öncesini çekemedim. Aracımın kapısını açtığı beni darp ettiği anlar da oldu. Ben daha sonrasında elime telefonu alıp çektim" dedi.