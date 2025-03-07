İstanbul'da trafo merkezinde patlama: Bir işçi ağır yaralı
İstanbul Bakırköy'de Atatürk Havalimanı Trafo Merkezi'nde işçilerin çalışma yaptığı sırada patlama oldu. Olayda bir işçi ağır yaralandı.
İstanbul'un Bakırköy ilçesi Atatürk Havalimanı Trafo Merkezi'nde saat 15.00 sıralarında elektrik işçileri trafoda çalışma yaptığı sırada küçük çaplı patlama meydana geldi.
Olayda işçi Sabri Eraslan ağır yaralanarak yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ağır yaralanan Eraslan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye götürüldü.
Polis ekipleri trafo ve çevresinde incelemelerde bulundu.
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