İstanbul'da tramvay arızası

İstanbul'da arızalan tramvaydan inen yolcuların bir sonraki durağa kadar raylarda yürümesi, cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'da tramvay arızası

Bağcılar-Kabataş  Hattı'nda Sirkeci yönünde ilerleyen tramvay, sabah saatlerinde Laleli durağında arızalandı.

Bunun üzerine vatman, tramvayın kapılarını açarak yolcuları indirdi. Çok sayıda yolcu bir sonraki durağa kadar rayların üzerinde yürümek zorunda kaldı. Bazı yolcular, bu duruma tepki gösterdi.

Yolcularla birlikte tramvay yolunda yürüyen bir kişi, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

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