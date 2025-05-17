İstanbul'da tramvay durağında taciz dayağı

İstanbul'da bir kadını taciz ettiği iddia edilen adam, çevredekiler tarafından dövüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultangazi'de meydana geldi.

İddiaya göre, tramvay durağında bulunan bekleyen kişi, duraktataki kadını taciz etti.

Durakta bekleyen başka bir kişi ile taciz şüphelisi tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüştü.

Duraktaki yolcular taciz şüphelisine tekme tokat saldırdı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.