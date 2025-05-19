İstanbul'da tramvay hattında arıza
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar arasında yapılabiliyor.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza meydana geldi.
Arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.
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