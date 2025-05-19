İstanbul'da tramvay hattında arıza

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar arasında yapılabiliyor.

İstanbul'da tramvay hattında arıza

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

T1 Kabataş-Bağcılar Hattı'nda teknik arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro 'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...