İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

İstanbul Eyüpsultan'da, tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

'un Eyüpsultan ilçesinde, İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. 

Kaza, Alibeyköy'de sabah yolcuların işe yetişmeye çalıştığı bir zaman diliminde meydana geldi. Hem otobüs hem de tramvay oldukça kalabalıktı.

Çarpışmanın etkisiyle camlar kırıldı, büyük hasar oluştu. O sırada yolda olan bir araç da hasar gördü.

İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı - 1

Kazada iki kişi yaralandı.

Yaralanan bir kişiyi sıkıştığı otobüsten çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı - 2

Bir diğer yaralıya da sağlık ekipleri müdahale etti.

Bazı yolcular ise kazayı hafif sıyırıklarla atlattı. Kaza nedeniyle seferlerde ve trafik akışında aksama yaşandı.

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