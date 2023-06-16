İstanbul'da tramvay kazası: Bazı vatandaşlar hafif sıyrıklar aldı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, karşı şeritten gelerek sokağa giren kamyonun kasasına çarptı.

Tramvayın camlarının kırılmasıyla içerde bulunan yolcularda hafif sıyrıklar oluştu. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan vatandaşlara olay yerinde müdahale etti.

Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş hattı seferlerinde gecikme yaşandı. Vatman ve kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

