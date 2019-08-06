Saat 07.30'da meydana gelen kazada yaralanan olmazken tramvay seferleri çift yönlü durduruldu. Tramvaydaki yolcular boşaltıldı.
Sabah işe giden vatandaşlar tramvay yolunda ilerleyerek, diğer duraklara ulaşabildi.
Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, seferler Bağcılar- Cevizlibağ ve Topkapı- Kabataş istasyonları arasında yapıldı.
Kazanın ardından yaklaşık 45 dakika sonra Zeytinburnu yönü tramvay seferlerine tamamen açıldı.
Belediye ekiplerinin olay yerinde çalışmalarının ardından Bağcılar yönün de açılacağı öğrenildi.