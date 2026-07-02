İstanbul'da tramvayda teknik sorun: Durak yolcu alımına kapatıldı
02.07.2026 10:01
Teknik sorunun çözülmesinin ardından seferler normale döndü.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik aksaklık nedeniyle Mithatpaşa Tramvay Durağı bir süre kapalı kaldı.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Mithatpaşa Tramvay Durağı bir süre kapalı kaldı.
Sabah saatlerinde Akşemsettin Tramvay Durağı ile Zeytinburnu tramvay durakları arasında teknik arıza meydana geldi.
Mithatpaşa Tramvay Durağı yolcu giriş çıkışlarına kapatıldı.
YOLCULAR DİĞER DURAKLARA YÖNLENDİRİLDİ
Bazı yolcular gidecekleri yerlere yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Durağa girmek isteyen bazı yolcular ise görevliler tarafında diğer duraklara yönlendirildi.
Tramvay seferleri Kabataş- Akşemsettin Durakları ile Zeytinburnu- Bağcılar Durakları arasında yapılabildi.
Cevizlibağ-Zeytinburnu istasyonları arasında İETT otobüsleri bir süre ücretsiz sefer yaptı.
Tramvay seferleri sorunun çözülmesinin ardından normale döndü.