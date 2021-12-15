İstanbul'da, Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 16-18 tarihlerinde gerçekleşecek 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi  nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.12.2021 - 15:26

İstanbul'da, Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

İlişkili Haberler

Sağlık çalışanlarından iş bırakma eylemi

Sağlık çalışanlarından iş bırakma eylemi

Kültür Yolu Ankara'dan da geçecek

Kültür Yolu Ankara'dan da geçecek

Valiliği, 16-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 3. -Afrika Ortaklık Zirvesi dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek zirve dolayısıyla Taşkışla Caddesi, 15 Aralık saat 21.00'de başlayıp 18 Aralık akşamı program bitimine kadar 3 gün süreyle Askerocağı Cadde Kesişimi 22-021 No'lu ışıklar ve Kadırgalar Cadde Kesişimi 22-022 No'lu ışıklardan iki yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Kadırgalar Caddesi, 17 ve 18 Aralık günleri saat 05.00 ile program bitiş saatine kadar Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişiminden, Mim Kemal Öke Caddesi, 17 ve 18 Aralık günleri saat 05.00 ile program bitiş saatine kadar Vali Konağı Caddesi kesişiminden araç trafiğine kapalı olacak.

Vali Konağı Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Mete Caddesi, Askerocağı Caddesi, Maçka Caddesi ve Abdi İpekçi Caddesi alternatif güzergah olarak belirlendi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...