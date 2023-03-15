İstanbul'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması

İçişleri Bakanlığı koordinesinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının yakınında, stratejik öneme haiz bölgelerde ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde belli periyotlarla gerçekleştirilen suç ve suçluyla mücadeleye yönelik uygulamalar ülke genelinde devam ediyor.

Bu çerçevede yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2023/01" kapsamında, İstanbul'un Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu ilçelerinde belirlenen noktalarda denetim yapıldı.