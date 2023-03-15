İstanbul'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması

İçişleri Bakanlığı koordinesinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının yakınında, stratejik öneme haiz bölgelerde ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde belli periyotlarla gerçekleştirilen suç ve suçluyla mücadeleye yönelik uygulamalar ülke genelinde devam ediyor.
Bu çerçevede yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2023/01" kapsamında, İstanbul'un Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu ilçelerinde belirlenen noktalarda denetim yapıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme ile Havacılık ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler ile bekçilerin katıldığı asayiş denetiminde, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi.
Polis helikopterlerinin de havadan destek verdiği ve trafik kontrollerinin yapıldığı uygulama kapsamında narkotik köpekleri durdurulan araçlarda uyuşturucu madde aradı.
Aranan kişiler ile silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde yoğunlaşan denetimde, denizden polis botları da destek verdi.