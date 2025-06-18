İstanbul'da üç dakika süren büyük soygun: Polis hırsızları arıyor
İstanbul Başakşehir'de bir kuyumcuya giren hırsızlar, üç dakika içinde 3 milyon liralık ziynet eşyası çaldı. Polis hırsızları arıyor.
İstanbul'da kuyumcuya giren hırsızlar, 3 milyon liralık soygun yaptı.
Olay, Başakşehir ilçesinde 11 Haziran günü gece saatlerinde meydana geldi.
Otomobille kuyumcu dükkanına gelen yüzleri maskeli dört kişi iş yerinin kepengini kopyaladıkları anahtar ile açtı.
Dükkanın kapısını kırarak içeriye giren şüpheliler üç dakikada yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak olay yerinden otomobille kaçtı.
Şüphelilerin kuyumcuyu açarak kapıyı kırmaları ve dükkandan bulunan ziynet eşyalarını almaları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
Soygun sonrası polis ekipleri kuyumcu dükkanında ve çevresinde incelemelerde bulunurken soygunu gerçekleştirenleri yakalama çalışması devam ediyor.
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