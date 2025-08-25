İstanbul'da üç katlı bina çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildi
İstanbul Sultanbeyli'de duvarlarından gelen üç katlı bina tahliye edildi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı.
İstanbul Sultanbeyli'de bulunan üç katlı binada ev sahibi evde oturduğu sırada binanın sallandığını ve duvarlardan ses geldiğini hissetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri tedbir amaçlı binanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.
BİNA, TAHLİYE EDİLDİ
Binada oturanların bir kısmının memlekette olduğu öğrenilirken, bazı bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
Binanın akıbeti ekiplerin incelemelerinin ardından netlik kazanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Bina
- İstanbul
- Tahliye