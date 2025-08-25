İstanbul'da üç katlı bina çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildi

Polis ekipleri tedbir amaçlı binanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan üç katlı binada ev sahibi evde oturduğu sırada binanın sallandığını ve duvarlardan ses geldiğini hissetti.

BİNA, TAHLİYE EDİLDİ

Binada oturanların bir kısmının memlekette olduğu öğrenilirken, bazı bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Binanın akıbeti ekiplerin incelemelerinin ardından netlik kazanacak.