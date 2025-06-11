İstanbul'da üç katlı binanın balkonu çöktü
İstanbul Fatih'te, 3 katlı binanın balkonunun çökmesi sonucu bitişikteki binalar tahliye edildi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi.
Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Sokak güvenlik nedeniyle kapatılırken, bitişikteki binalar da tahliye edildi.
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