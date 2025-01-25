İstanbul’da üç restorana 15 milyonluk haraç kurşunu: “Sana ceza kestik”

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İstanbul’da bir çete Anadolu Yakası’nda üç şubesi bulunan restoran sahibinden 15 milyon lira haraç istedi.



Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de bulunan aynı işletmeciye ait 3 restoran, 20-21-22 Ocak tarihlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.



İşyeri sahibi, polise başvurdu ve lokantalarını kurşunlayan kişilerin kendisini arayarak, “Biz size ceza kestik. Dükkan başına 5 milyon lira, toplamda 15 milyon lira para istiyoruz.” dediklerini söyledi.



SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA



Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin kurşunlama olayları sırasında görüntülerinin bazı güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.



Görüntülerde, şüphelilerin taksiye binerek olay yerine yakın yerlerde indikleri, yaya olarak işletmelere gelip ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçtıkları ardından birkaç sokak ötede kendilerini bekleyen otomobillerle uzaklaştıkları anlar yer aldı.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON YAPILDI



Gasp Büro Amirliği ekipleri çevreden temin edilen 120 saat görüntüyü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.



Anadolu Adliyesi Örgütlü Suçlar Savcılığı’ndan alınan izinle tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.



Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda olayı gerçekleştirdikleri öğrenilen A.E. (21), B.P. (20), K.A.S. (19), K.G. (15) ve H.A. (17) gözaltına alındı.



Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.

TALİMAT YURT DIŞINDAN GELDİ



Şüphelilerden yaşları küçük olan K.G. ve H.A. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne gönderilirken, diğer 3 şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapıldı.



Şüpheliler talimatın yurt dışından geldiğini söyleyerek, Türkiye’de kendileriyle irtibat kuran bir kişinin ismini polislere verdi.



ARKADAŞLARINA BAKMAYA GELİNCE YAKALANDI



İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerin sevk edildiği Anadolu Adliyesi’nde polisin dikkati örgütün elebaşı olduğu iddia edilen bir şüphelinin daha yakalanmasını sağladı.



Adliye binasında ifade için bekleyen şüphelilerin yanında bulanan Gasp Büro Amirliği ekipleri, giriş kapısında şüpheli bir şekilde bekleyen iki kişiyi tespit etti.



Yapılan incelemede bu kişilerden birinin operasyon kapsamında aranan ve örgüt lideri olduğu iddia edilen Y.E.E. (25) olduğu belirlendi.



Bunun üzerine hareket geçen ekipler kaçmaya çalışan şüpheliyi yanında bulunan M.A. ile (25) birlikte yakaladı.