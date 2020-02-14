İstanbul'da uçağa lazerli taciz (17 bin lira ceza)

İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan uçağa lazer ışığıyla taciz gerçekleştirildi.



Atlanta - İstanbul seferini yapan dev kargo ıçağına inişe geçtiği sırada lazer ışık tutuldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis şüpheliyi bulmak için harekete geçti. Lazer ışığı pilotlarda geçici körlüğe neden olabiliyor.

Yolcuların ve personelin can güvenliğini tehlikeye atan bu suç için belirlenen cezalar da artırılmıştı.

Uçaklara lazer tutanlara kesilen para cezası 17 bin liraya yükseltilmişti.

Emniyet verilerine göre Türkiye'de son 2 yılda 28 uçağa lazerli taciz yapıldı.

VİDEO: O ANLAR KAMERADA