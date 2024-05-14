İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulamasının 16 Mayıs itibariyle başlayacağını açıkladı.

İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun X hesabından yaptığı paylaşımda, aşısının ücretsiz yapılacağı ve 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynlerinin başvuru yapabileceği belirtildi.

9-26 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR VE GENÇLER YARARLANABİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ücretsiz HPV aşısı uygulaması yapacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, 16 Mayıs'ta başlayacak uygulamadan 9-26 yaş arasındaki kişilerin faydalanabileceğini belirtti.

İmamoğlu, "Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz" dedi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, HPV Aşı Uygulaması Projesi kapsamında;

İstanbul il sınırları içinde ikamet eden ve İBB'den sosyal yardım alan, 9-26 yaş arası bireyler/ ebeveynler başvuru formunu doldurabilir.

İBB HPV AŞISI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB'nin HPV aşısı uygulamasından yararlanmak isteyen İstanbullular başvuru formuna "https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/" adresinden ulaşılabilecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Başvurunuz onaylandığı taktirde uygulama öncesi tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...