İstanbul'da uçuşlara fırtına engeli: Bugün ve yarın seferler iptal edildi

İstanbul'u etkisi altına alacak soğuk hava dalgası ve fırtına hava trafiğini etkiledi.

İstanbul Havalimanından yapılacak olan Türk Hava Yollarına ait seferlerin bir kısmı iptal edildi.

Açıklamayı THY basın müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptı. Üstün paylaşımında, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

SABİHA GÖKÇEN'DE DE İPTALLER VAR

Uçuş iptallerinin yaşandığı bir diğer noktaysa Sabiha Gökçen Havalimanı oldu.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat'ta, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için alınan uçuş azaltma kararının seferlerin yüzde 20'sini kapsayacak şekilde revize edildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, bugün ve yarın yapılması planan uçuşların yüzde 20'si, 7 şubat Cuma günü olacak uçuşların da yüzde 10'u iptal edildi.



Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.

