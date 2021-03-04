İstanbul'da ulaşımda yaş sınırı kalktı

Son yapılan Kabine Toplantısı sonrasında alınan kontrollü normalleşme kararlarının ardından, İstanbul Valiliği de toplu ulaşımda yaş sınırının kalktığını duyurdu.

Valilik açıklamasına göre 65 yaş üstü ile 20 yaş altı gençler ve çocukların topluma taşıma yasağının kalktığını duyurdu.

Yeni kontrollü normalleşme önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı.



Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da yasak kalkmış oldu.

SOKAĞA ÇIKMA SÜRESİ ARTIRILDI

Alınan kararla ayrıca, aynı yaş grupları için sokağa çıkma süresi 3 saatten 4 saate yükseltildi. Böylelikle 65 yaş ve üzeri 10.00-14.00, 20 yaş altı ise 14.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.



Çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaş kısıtlaması ise devam ediyor.

İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da corona virüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı gelmişti.

