İstanbul’da üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü: Başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Olay, önceki hafta Cuma günü saat 23.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beykent Üniversitesi Mimarlık bölümü 4. sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Aziz Can Belice, kız arkadaşı Rana Gülümser K. ile olaydan bir gün önce yaşadıkları rezidansa geldi. Çiftin burada geceyi geçirmesinin ardından Rana Gülümser K., ertesi gün saat 16.00 sıralarında sınava girmek için evden ayrılarak üniversiteye gitti.



EVE DÖNÜNCE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI



Yaklaşık 1 saat sonra eve geri dönen Rana Gülümser K., Belice’ye Beyoğlu Cihangir’e gideceğini ve kendisinin de yanına gelmesini istediğini söyledi. Ardından genç kız Belice’nin yanından ayrılarak yola koyuldu. Bir süre sonra Belice’nin gelmemesi üzerine Rana K., önce onu aradı ardından da mesaj attı. Gencin yanıt vermemesi üzerine merak ederek eve geri gelen genç kadın, zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı.



BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU



Genç kadın bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunarak ve site güvenliğine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Salondaki koltukta yatar vaziyette duran genç, başına poşet geçirilmiş halde bulundu. Ayrıca gencin hemen yanı başında ise hastane tipi oksijen tüpü ile vücuduna uzanan hortumlar olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin vücudunda yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.



SEVGİLİSİ İFADESİ İÇİN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ



Korkunç olayın ardından polis ekipleri, ölen gencin kız arkadaşı Rana K.’yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Genç kadın emniyetteki ifadesinde, Aziz Can Belice’nin yaklaşık 2 hafta önce intihar edebileceğini söylediği, kendisini ciddiye almayarak geçiştirdiğini ve oksijen tüpünü gördüğünü ancak Belice’ye ne olduğunu sorduğunda bir şey söylemediğini belirttiğini ifade etti.



Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.