İstanbul'da üniversiteli olmak zor: Öğrenciler hem heyecanlı hem endişeli

Üniversite kayıt süreçleri 1-5 Eylül arası devam ediyor.



Üniversiteliler kayıt olmaya başladılar ancak birçoğu heyecanlı oldukları kadar endişeli. Çünkü İstanbul'da öğrenci olma maliyetenin onları zorlayacağını düşünüyorlar.

KİRALAR 25 BİN LİRADAN BAŞLIYOR



İstanbul'da okuyacak öğrencilerin en büyük sorunlarından biri de barınma.

Öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Fatih’te 2+1 evler 25 bin liradan başlıyor.

60 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR



Özel yurt fiyatları da semtten semte göre değişiyor. Ayda ortalama 12 bin liradan başlayan fiyatlar 60 bin liraya kadar çıkıyor.

YÜZDE 50 ZAMLANLADI



Vakıf üniversitelerinin birçoğuna da geçen seneye oranla yüzde 50 zam geldi.



500 bin liradan başlayan ücretler 1 milyon lirayı aşıyor.

İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA ÜCRETLERİ



İşte ilçe ilçe kira fiyatları...



Arnavutköy

En düşük 13500 TL

En yüksek 39500 TL



Avcılar

En düşük 11500 TL

En yüksek 59000 TL



Bağcılar

En düşük 20000 TL

En yüksek 60000 TL



Bahçelievler

En düşük 25000 TL

En yüksek 80000 TL



Bakırköy

En düşük 59000 TL

En yüksek 175000 TL



Başakşehir

En düşük 13500 TL

En yüksek 75000 TL



Bayrampaşa

En düşük 23000 TL

En yüksek 45000 TL



Beşiktaş

En düşük 42500 TL

En yüksek 130000 TL



Beylikdüzü

En düşük 15000 TL

En yüksek 55000 TL



Beyoğlu

En düşük 25000 TL

En yüksek 110000 TL



Büyükçekmece

En düşük 18000 TL

En yüksek 52500 TL



Çatalca

En düşük 17500 TL

En yüksek 35000 TL



Esenler

En düşük 24000 TL

En yüksek 50000 TL



Esenyurt

En düşük 10000 TL

En yüksek 45000 TL



Eyüpsultan

En düşük 18500 TL

En yüksek 105000 TL



Fatih

En düşük 30500 TL

En yüksek 40000 TL



Gaziosmanpaşa

En düşük 20000 TL

En yüksek 65000 TL



Güngören

En düşük 35000 TL

En yüksek 54500 TL



Kağıthane

En düşük 20000 TL

En yüksek 130000 TL



Küçükçekmece

En düşük 13000 TL

En yüksek 80000 TL



Sarıyer

En düşük 25000 TL

En yüksek 153000 TL



Silivri

En düşük 14000 TL

En yüksek 35000 TL



Sultangazi

En düşük 21000 TL

En yüksek 55000 TL



Şişli

En düşük 25000 TL

En yüksek 200000 TL



Zeytinburnu

En düşük 33000 TL

En yüksek 177500 TL



Adalar

En düşük 44000 TL

En yüksek 62500 TL



Ataşehir

En düşük 25000 TL

En yüksek 120000 TL



Beykoz

En düşük 27500 TL

En yüksek 115000 TL



Çekmeköy

En düşük 20000 TL

En yüksek 115000 TL



Kadıköy

En düşük 40000 TL

En yüksek 135000 TL



Kartal

En düşük 26000 TL

En yüksek 135000 TL



Maltepe

En düşük 23000 TL

En yüksek 84000 TL



Pendik

En düşük 18000 TL

En yüksek 65000 TL



Sancaktepe

En düşük 14000 TL

En yüksek 60500 TL



Sultanbeyli

En düşük 19500 TL

En yüksek 40000 TL



Şile

En düşük 28000 TL

En yüksek 40000 TL



Tuzla

En düşük 18000 TL

En yüksek 60000 TL



Ümraniye

En düşük 18000 TL

En yüksek 82500 TL



Üsküdar

En düşük 26000 TL

En yüksek 195000 TL