İstanbul'da üniversiteli olmak zor: Öğrenciler hem heyecanlı hem endişeli
Üniversite kayıt süreci başladı. Süreçle birlikte İstanbul gibi büyük ve pahalı bir şehirde özellikle barınma endişeleri de öğrencileri korkutuyor. Kimileri yurtta kalmayı düşünürken kimileri ise arkadaşlarıyla kiraya çıkmayı düşünüyor. Haber: Tuana Çiftci Zengin
Üniversite kayıt süreçleri 1-5 Eylül arası devam ediyor.
Üniversiteliler kayıt olmaya başladılar ancak birçoğu heyecanlı oldukları kadar endişeli. Çünkü İstanbul'da öğrenci olma maliyetenin onları zorlayacağını düşünüyorlar.
KİRALAR 25 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
İstanbul'da okuyacak öğrencilerin en büyük sorunlarından biri de barınma.
Öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Fatih’te 2+1 evler 25 bin liradan başlıyor.
60 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Özel yurt fiyatları da semtten semte göre değişiyor. Ayda ortalama 12 bin liradan başlayan fiyatlar 60 bin liraya kadar çıkıyor.
YÜZDE 50 ZAMLANLADI
Vakıf üniversitelerinin birçoğuna da geçen seneye oranla yüzde 50 zam geldi.
500 bin liradan başlayan ücretler 1 milyon lirayı aşıyor.
İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA ÜCRETLERİ
İşte ilçe ilçe kira fiyatları...
Arnavutköy
En düşük 13500 TL
En yüksek 39500 TL
Avcılar
En düşük 11500 TL
En yüksek 59000 TL
Bağcılar
En düşük 20000 TL
En yüksek 60000 TL
Bahçelievler
En düşük 25000 TL
En yüksek 80000 TL
Bakırköy
En düşük 59000 TL
En yüksek 175000 TL
Başakşehir
En düşük 13500 TL
En yüksek 75000 TL
Bayrampaşa
En düşük 23000 TL
En yüksek 45000 TL
Beşiktaş
En düşük 42500 TL
En yüksek 130000 TL
Beylikdüzü
En düşük 15000 TL
En yüksek 55000 TL
Beyoğlu
En düşük 25000 TL
En yüksek 110000 TL
Büyükçekmece
En düşük 18000 TL
En yüksek 52500 TL
Çatalca
En düşük 17500 TL
En yüksek 35000 TL
Esenler
En düşük 24000 TL
En yüksek 50000 TL
Esenyurt
En düşük 10000 TL
En yüksek 45000 TL
Eyüpsultan
En düşük 18500 TL
En yüksek 105000 TL
Fatih
En düşük 30500 TL
En yüksek 40000 TL
Gaziosmanpaşa
En düşük 20000 TL
En yüksek 65000 TL
Güngören
En düşük 35000 TL
En yüksek 54500 TL
Kağıthane
En düşük 20000 TL
En yüksek 130000 TL
Küçükçekmece
En düşük 13000 TL
En yüksek 80000 TL
Sarıyer
En düşük 25000 TL
En yüksek 153000 TL
Silivri
En düşük 14000 TL
En yüksek 35000 TL
Sultangazi
En düşük 21000 TL
En yüksek 55000 TL
Şişli
En düşük 25000 TL
En yüksek 200000 TL
Zeytinburnu
En düşük 33000 TL
En yüksek 177500 TL
Adalar
En düşük 44000 TL
En yüksek 62500 TL
Ataşehir
En düşük 25000 TL
En yüksek 120000 TL
Beykoz
En düşük 27500 TL
En yüksek 115000 TL
Çekmeköy
En düşük 20000 TL
En yüksek 115000 TL
Kadıköy
En düşük 40000 TL
En yüksek 135000 TL
Kartal
En düşük 26000 TL
En yüksek 135000 TL
Maltepe
En düşük 23000 TL
En yüksek 84000 TL
Pendik
En düşük 18000 TL
En yüksek 65000 TL
Sancaktepe
En düşük 14000 TL
En yüksek 60500 TL
Sultanbeyli
En düşük 19500 TL
En yüksek 40000 TL
Şile
En düşük 28000 TL
En yüksek 40000 TL
Tuzla
En düşük 18000 TL
En yüksek 60000 TL
Ümraniye
En düşük 18000 TL
En yüksek 82500 TL
Üsküdar
En düşük 26000 TL
En yüksek 195000 TL
