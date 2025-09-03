İstanbul'da üniversiteli olmak zor: Öğrenciler hem heyecanlı hem endişeli

Üniversite kayıt süreci başladı. Süreçle birlikte İstanbul gibi büyük ve pahalı bir şehirde özellikle barınma endişeleri de öğrencileri korkutuyor. Kimileri yurtta kalmayı düşünürken kimileri ise arkadaşlarıyla kiraya çıkmayı düşünüyor. Haber: Tuana Çiftci Zengin

İstanbul'da üniversiteli olmak zor: Öğrenciler hem heyecanlı hem endişeli

kayıt süreçleri 1-5 Eylül arası devam ediyor. 

Üniversiteliler kayıt olmaya başladılar ancak birçoğu heyecanlı oldukları kadar endişeli. Çünkü İstanbul'da öğrenci olma maliyetenin onları zorlayacağını düşünüyorlar.

KİRALAR 25 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

İstanbul'da okuyacak öğrencilerin en büyük sorunlarından biri de barınma.

Öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Fatih’te 2+1 evler 25 bin liradan başlıyor.

60 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Özel yurt fiyatları da semtten semte göre değişiyor. Ayda ortalama 12 bin liradan başlayan fiyatlar 60 bin liraya kadar çıkıyor.

YÜZDE 50 ZAMLANLADI

Vakıf üniversitelerinin birçoğuna da geçen seneye oranla yüzde 50 zam geldi.

500 bin liradan başlayan ücretler 1 milyon lirayı aşıyor.

İSTANBUL'DA ORTALAMA ÜCRETLERİ

İşte ilçe ilçe kira fiyatları...

Arnavutköy
En düşük 13500 TL
En yüksek 39500 TL

Avcılar
En düşük 11500 TL
En yüksek 59000 TL

Bağcılar
En düşük 20000 TL
En yüksek 60000 TL

Bahçelievler
En düşük 25000 TL
En yüksek 80000 TL

Bakırköy
En düşük 59000 TL
En yüksek 175000 TL

Başakşehir
En düşük 13500 TL
En yüksek 75000 TL

Bayrampaşa
En düşük 23000 TL
En yüksek 45000 TL

Beşiktaş
En düşük 42500 TL
En yüksek 130000 TL

Beylikdüzü
En düşük 15000 TL
En yüksek 55000 TL

Beyoğlu
En düşük 25000 TL
En yüksek 110000 TL

Büyükçekmece
En düşük 18000 TL
En yüksek 52500 TL

Çatalca
En düşük 17500 TL
En yüksek 35000 TL

Esenler
En düşük 24000 TL
En yüksek 50000 TL

Esenyurt
En düşük 10000 TL
En yüksek 45000 TL

Eyüpsultan
En düşük 18500 TL
En yüksek 105000 TL

Fatih
En düşük 30500 TL
En yüksek 40000 TL

Gaziosmanpaşa
En düşük 20000 TL
En yüksek 65000 TL

Güngören
En düşük 35000 TL
En yüksek 54500 TL

Kağıthane
En düşük 20000 TL
En yüksek 130000 TL

Küçükçekmece
En düşük 13000 TL
En yüksek 80000 TL

Sarıyer
En düşük 25000 TL
En yüksek 153000 TL

Silivri
En düşük 14000 TL
En yüksek 35000 TL

Sultangazi
En düşük 21000 TL
En yüksek 55000 TL

Şişli
En düşük 25000 TL
En yüksek 200000 TL

Zeytinburnu
En düşük 33000 TL
En yüksek 177500 TL

Adalar
En düşük 44000 TL
En yüksek 62500 TL

Ataşehir
En düşük 25000 TL
En yüksek 120000 TL

Beykoz
En düşük 27500 TL
En yüksek 115000 TL

Çekmeköy
En düşük 20000 TL
En yüksek 115000 TL

Kadıköy
En düşük 40000 TL
En yüksek 135000 TL

Kartal
En düşük 26000 TL
En yüksek 135000 TL

Maltepe
En düşük 23000 TL
En yüksek 84000 TL

Pendik
En düşük 18000 TL
En yüksek 65000 TL

Sancaktepe
En düşük 14000 TL
En yüksek 60500 TL

Sultanbeyli
En düşük 19500 TL
En yüksek 40000 TL

Şile
En düşük 28000 TL
En yüksek 40000 TL

Tuzla
En düşük 18000 TL
En yüksek 60000 TL

Ümraniye
En düşük 18000 TL
En yüksek 82500 TL

Üsküdar
En düşük 26000 TL
En yüksek 195000 TL

Öğrencilerin yurt bulma telaşı

Öğrencilerin yurt bulma telaşı

Haberi Görüntüle

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...