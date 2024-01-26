İstanbul'da usulsüz çakar-siren ve emniyet şeridi kullananlara ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla D-100 karayolu Merter, Zincirlikuyu ve Ünalan mevkileri başta olmak üzere kent genelinde usulsüz çakar-siren tertibatı kullanan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimde bulundu. Dron destekli uygulamada, kontrol noktalarında durdurulan araçların sürücülerinin belgeleri incelendi. D-100 kara yolu Merter'deki uygulama noktasında, emniyet şeridi ihlali yapan bir otomobil polis ekiplerince çevrildi. Aracın sürücüsüne emniyet şeridi ihlali , araç sürücüsüne ve sahibine usulsüz çakar kullanımdan toplam 19 bin 317 TL ceza kesildi.

