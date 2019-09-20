İstanbul Avrupa yakasında 4.3 milyon aboneye hizmet veren perakende elektrik satış şirketi CK Boğaziçi Elektrik, 'Gayrimenkulün Enerjisi Raporu' sonuçlarını açıkladı.

Hürriyet gazetesinde yer verilen rapora göre İstanbul Avrupa yakasında binlerce kişinin aboneliği kendi adına değil. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, usulsüz elektrik kullanan kişi sayısının 2017 başında 800 bin seviyesinde olduğunu belirterek, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda usulsüz kullanıcı sayısı şu anda 439 bin 531'e indi. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 300 bine indirmek istiyoruz. Ceza, kesinti ya da başkasının borcunu ödeme gibi sorunlar yaşanmaması için müşterilerimizi bilgi güncellemeye davet ediyoruz" dedi.



Usulsüz kullanım yapanlara uyarıda bulunup, 15 gün süre verdiklerini söyleyen Bakal, "Bu süre zarfında e-devlet, web sitemiz veya çağrı merkezlerinden abonelik işlemi başlatmak mümkün. Uyardığımız kullanıcı aboneliği üzerine almazsa, elektriği kesiliyor ve kesme bağlama ücretinin beş katı kadar yani 198 lira ceza kesiliyor" diye konuştu.

