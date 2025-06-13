İstanbul'da uyuşturucu imalatçılarına darbe

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Arnavutköy ve Fatih'te belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

Emniyet güçlerinin operasyonunda uyuşturucu madde imalatçısı oldukları belirtilen üç şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 2 milyon 535 bin 680 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, yedi adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan elektronik cihaz ve makineye de el koyulduğunu kaydetti.