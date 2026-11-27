İstanbul'da uyuşturucu imalathanesine operasyon. 173 kilo metamfetamin ele geçirildi
27.11.2026 12:02
Uyuşturucu imalathanesine operasyon.
İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 173 kilogram metamfetamin ve 40 kilogram metamfetamin ham maddesi ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yapıldığı tespit edildi.
UYUŞTURUCU İMALATHANESİ TESPİT EDİLDİ
Operasyonda bir uyuşturucu imalathanesi tespit edilirken, 173 kilogram metamfetamin, 40 kilogram metamfetamin ham maddesi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Bakanlık, ele geçirilen ham maddeyle 500 kilogram uyuşturucu üretilebileceğini bildirdi.