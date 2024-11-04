İstanbul’da uyuşturucu kavgası cinayetle bitti

İstanbul’da uyuşturucu tartışması cinayetle sonuçlandı.



Olay, Bahçelievler’e bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde geçen cuma günü saat 22.00 sıralarında yaşandı.



İddiaya göre, iki kişi arasınsa uyuşturucu alışveriş sırasında kavga çıktı.



Kavga eden iki kişiden biri ağır yaralanırken, bıçaklı olduğu belirlenen saldırgan olay yerinden kaçtı.



Harekete geçen polis ekipleri olay yerine gittiklerinde Muhammed K.’nin bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yapılan çalışmalarda çevredeki bir iş yeri kamerasının olay anını kaydettiği belirlendi.



Görüntülerde iki kişinin önce sokakta konuştuğu bir süre sonra de tartışmaya başladığı görülüyor.



İkili arasında başlayan arbede sırasında, şüphelinin Karaoğlu’na bıçakla saldırdığı ve olay yerinden kaçtığı anlar görülüyor.