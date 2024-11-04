İstanbul’da uyuşturucu kavgası cinayetle bitti
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde iddiaya göre uyuşturucu alışverişi sırasında iki kişi arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında Muhammed Karaoğlu isimli kişi, bıçaklanarak öldürüldü.
İstanbul’da uyuşturucu tartışması cinayetle sonuçlandı.
Olay, Bahçelievler’e bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde geçen cuma günü saat 22.00 sıralarında yaşandı.
İddiaya göre, iki kişi arasınsa uyuşturucu alışveriş sırasında kavga çıktı.
Kavga eden iki kişiden biri ağır yaralanırken, bıçaklı olduğu belirlenen saldırgan olay yerinden kaçtı.
Harekete geçen polis ekipleri olay yerine gittiklerinde Muhammed K.’nin bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan çalışmalarda çevredeki bir iş yeri kamerasının olay anını kaydettiği belirlendi.
Görüntülerde iki kişinin önce sokakta konuştuğu bir süre sonra de tartışmaya başladığı görülüyor.
İkili arasında başlayan arbede sırasında, şüphelinin Karaoğlu’na bıçakla saldırdığı ve olay yerinden kaçtığı anlar görülüyor.
ŞÜPHELİ SAKARYA’DA YAKALANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti.
Olayın ardından Sakarya’ya kaçtığı belirlenen şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla Murat Ç.’yi gözaltına aldı.
Murat Ç.’yi kendi aracıyla Sakarya’ya götürdüğü öğrenilen T.Y. de yakalandı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
İstanbul’a getirilen şüpheli sorguya alındı.
Şüpheli olay günü uyuşturucu almak için Muhammed Karaoğlu ile buluştuğunu iddia etti.
Uyuşturucu alışverişi sırasında aralarında küfürleşme yaşandığını söyleyen şüpheli Murat Ç., Karaoğlu’nu öldürdüğünü itiraf etti.
Şüpheli ifadesinde olayda kullandığı bıçağı hatırlamadığı bir yere attığını da söyledi.
Diğer şüpheli T.Y.’nin ise, Murat Ç.’yi kendisine zarar vermesinden korktuğu için Sakarya’ya götürdüğünü söylediği öğrenildi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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