İstanbul'da bir kişinin çeşitli noktalarda uyuşturucu madde sattığı bilgisini alan İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu bölgelerde araştırma yaptı.



Yaklaşık bir ay süren detaylı çalışma neticesinde bir kişinin yakalanmamak ve dikkati çekmemek için gece geç saatlerde, özellikle insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda, "torbacı" diye tabir edilen şahıslara uyuşturucu hap satmaya çalıştığı tespit edildi.



Fiziki takip sonucu, aracına yüklü miktarda uyuşturucu hap yükleyen şüphelinin satış yapmak üzere harekete geçtiğini belirleyen ekipler, operasyon başlattı.



Ara sokaklarda devam eden yakın takip neticesinde aracı sıkıştırarak durduran ekipler, şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır, kilitli poşetler içerisinde 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.



Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

