İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 144 kilogram uyuşturucu madde ve 8 milyon 401 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.



Operasyonlarda 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 16 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya "Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.