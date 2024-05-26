İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda aseton ve amfetamin katkılı uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

'un Avcılar ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadelede kapsamında yaptıkları çalışmada 2 şüphelinin Yeşilkent Mahallesi'ndeki boş arsada madde sakladığını, ardından uyuşturucuyu çevre mahallelerde sattıklarını belirledi.

Mobil park polis ekibi, şüphelileri dün akşam saatlerinde boş arsaya gizledikleri uyuşturucuları almaya geldikleri sırada yakaladı.

Ali Ş. ve Berkay Ş. gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte 96 parça halinde, 570 gram aseton ve amfetamin katkılı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler haklarında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılmak üzere Yeşilkent Şehit Adem Başar Polis Merkezi'ne teslim edildi.

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