İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda ekipler, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’ndeki ikamet adresinde narkotik madde ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, M.B. ve N.G. isimli kadın olmak üzere 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda ise, 473 gram marihuana, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet cep telefonu ve 640 lira ele geçirildi. Şüpheli M.B.’nin Büyükçekmece Yenimahalle Mahallesi’nde de ikametinin olduğu tespit edildi.

Adreste uyuşturucu madde olabileceği şüphesi üzerine adrese bir operasyon daha gerçekleştirildi. Diğer evde yapılan aramalarda 222 kök hint keneviri, 198 gram marihuana, 12 adet pompalı tüfek fişeği, 40 adet ampul, 5 adet filtre, 3 metre uzunluğunda havalandırma borusu, 260 adet saksı ve 50 kilo 945 gram esrar üretim maddesi bulundu.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. N.G. isimli şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken M.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.