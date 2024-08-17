İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

'da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Takibe alınan Kadir T. isimli şüphelinin bir binanın önünde uyuşturucu sattığı ve aynı binanın en üst katına 2 koli içine uyuşturucu madde bıraktığı belirlendi.

Eve giden ekiplere kapıyı açan Filiz D., kolilerdeki uyuşturucuyu polise teslim etti.

Aramalarda 14 bin 59 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

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