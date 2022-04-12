İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 ilçede yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.04.2022 - 07:39

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
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'da polis ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Ümraniye merkezli Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe ve Esenyurt ilçelerinde, 24 adrese şafak operasyonu yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

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