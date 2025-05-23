İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 30 kişi tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı, 30'u tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenlendi. İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorgu işlemleri tamamlanan 31 şüpheliden 30'u, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 şüpheli ise 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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