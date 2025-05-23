İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 30 kişi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı, 30'u tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 30 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlendi. İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonunda 31 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorgu işlemleri tamamlanan 31 şüpheliden 30'u, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 şüpheli ise 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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