İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı kararı

İstanbul 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 49 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda cezaevinde bulunan şüpheliler hariç 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde harekete geçen emniyet güçleri, farklı ilçelerdeki 32 adrese baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda suç delillerine el konuldu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

SAHTE PARA OPERASYONU

İstanbul'daki bir diğer operasyon piyasaya sahte para süren 15 şüpheliye yönelik yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleşen operasyonda, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 13 adrese baskın yapıldı.

Ekiplerin operasyona ilişkin çalışması sürüyor.