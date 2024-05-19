İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul’da Beykoz ve Kağıthane merkezli uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve 25 bin 200 lira para ele geçirildi.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

’da polis ekipleri tarafından Beykoz ve Kağıthane merkezli düzenlenen operasyonunda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve 25 bin 200 lira para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, İstanbul genelinde Beykoz ve Kağıthane ilçeleri merkezli olmak üzere 29 torbacı tespit edildi.

Ekipler, uyuşturucu madde suçlarından aranan 12 şahısla beraber toplam 41 şüphelinin adreslerini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı.

Polis ekipleri, 17 Mayıs tarihi saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

İki ilde kadın cinayeti

İki ilde kadın cinayeti

Esnafa, kestiği ağaç için 5 fidan hibe cezası

Esnafa, kestiği ağaç için 5 fidan hibe cezası

İstanbul'da satırlı saldırı: 1 ölü

İstanbul'da satırlı saldırı: 1 ölü

Yargı Paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Yargı Paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Antalya'da otel lojmanında yangın

Antalya'da otel lojmanında yangın

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...